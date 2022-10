[Sorties Comics] Vendredi 28 Octobre

Urban Comics

C'était le genre de mission que Batman avait mené des centaines de fois : escorter la police de Gotham tandis qu'elle transférait le criminel connu sous le nom d'E.M.P dans la prison de Blackgate. Les pouvoirs électriques du métahumain représentaient une menace certaine, mais la situation semblait sous contrôle. Jusqu'à ce que tout dérape. A présent les rues chaudes de la ville ont sombré dans l'obscurité la plus totale, toutes les lumières se sont éteintes, la police est aux abois et le Chevalier Noir doit se frayer un chemin au coeur du pénitencier le plus dangereux au monde. Sans compter qu'à Blackgate, chaque recoin cache une nouvelle surprise, et l'aube ne semble pas près de poindre...

Contenu vo : Batman One Dark Knight #1-3

Prix : 16€