[Sorties Comics] Mercredi 19 Octobre

Panini Comics

Brian Michael Bendis, Steve McNiven



Les Gardiens de la Galaxie ont du mal à comprendre pourquoi la Terre est devenue le centre d’attention de tout l’univers. Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket et Groot vont pouvoir profiter de l’aide d’un certain Iron Man pour résoudre ce mystère.

(Contient les épisodes US Guardians of the Galaxy (2013) 0.1, 1-3 et Guardians of the Galaxy: Tomorrow's Avengers (2013) 1, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : LES GARDIENS DE LA GALAXIE 1)

Prix : 6.99€