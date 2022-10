Chip Zdarsky à l’honneur chez Urban Comics en février 2023

Après un mois consacré à James Tynion IV , le mois de février chez Urban Comics sera consacré à Chip Zardsky. C’est un scénariste et dessinateur qui c'est fait remarquer pour son travail sur Sex Criminals chez Image Comics. Il est aussi connu pour son travail de scénariste chez Marvel, notamment pour Spider-Man : Life Story et son run sur Daredevil toujours en cours.

Pour ce mois, Urban publiera en majorité ses comics sur Batman et une de ces séries indépendantes. Le 24 février, on retrouvera le récit complet Batman The Knight racontant la jeunesse de Bruce Wayne avant le récit Batman: Year One. Il est dessiné par Carmine Di Giandomenico (Flash Rebirth) au prix de 30 €. Ensuite, sort le tome 1 de Batman Dark City, dessiné par Jorge Jimenez pour 19 €. C'est la suite de Batman Infinite qui bénéficie d'un retour au tome 1 pour marquer le run de Zardsky sur le titre. Enfin, sort le premier tome de Newburn, un polar dessiné par Jacob Phillips (Texas Blood) qui bénéficie d’une offre à 10 € pour son lancement.

Pour finir, l’éditeur a annoncé qu’on retrouvera cette année l’un de ses titres indépendants le plus récent, Public Domain s’attaquant à la question des droits d’auteur et des adaptations de comics. Il occupe ici la casquette de scénariste et dessinateur. À côté arriveront ses travaux chez DC avec la suite de Batman Dark City et un récit complet sur Red Hood paru dans la série anthologique Batman: Urban Legends.