James Tynion IV à l’honneur chez Urban Comics en janvier 2023

Pour 2023, Urban Comics a annoncé vouloir mettre en avant chaque mois un auteur différent cher à l’éditeur. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, car depuis ses débuts, Urban à l’habitude de mettre en avant les titres nouveaux et anciens de leurs auteurs fétiches (Jeff Lemire, Rick Remender...)

Pour cette initiative, le premier auteur à être mis en avant sera James Tynion IV, connu pour être “l’élève” de Scott Snyder sur plusieurs séries Batman, ainsi qu’un auteur prolifique sur les comics indépendant, notamment sur le genre horrifique. Cette mise en avant s’annonce par l’arrivée de plusieurs titres de l’auteur en janvier 2023, surtout le 27 janvier où on retrouvera le tome 5 de SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN et le tome 3 de THE DEPARTMENT OF TRUTH. Ainsi que Sandman – nightmare country tome 1, une série de l’univers de Sandman se concentrant sur le Corinthien.

Sauf que ça ne sera pas tout ! En février sortira le récit complet THE NICE HOUSE ON THE LAKE avec Álvaro MARTÍNEZ BUENO (Justice League Dark Rebirth) au dessin. Puis dans l’année sans plus de précisions, sortira DC VS Vampire, une maxi-série de 12 numéros écrite par James Tynion IV en collaboration avec Matthew Rosenberg, où les Vampires prennent le pouvoir dans l’univers DC.