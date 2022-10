[Sorties Comics] Mercredi 05 Octobre

Panini Comics

Chip Zdarsky, Jed Mackay, Marco Checchetto, Rafael De Latorre…



Une nouvelle loi mise en place par Wilson Fisk a rendu tous les personnages en costume hors-la-loi. En parallèle, il charge l’Homme Pourpre de contraindre tous les citoyens de la ville à le réélire à la Mairie de New York. Mais Daredevil, Elektra et les autres ne l’entendent pas de cette oreille…

(Contient les épisodes US Devil's Reign (2022) 4, Devil's Reign: Superior Four (2022) 2, Devil's Reign: Villains For Hire (2022) 2, Daredevil: Woman Without Fear (2022) 2, Devil's Reign: Winter Soldier (2022) 1, Devil's Reign: Spider-Man (2022) 1 et Devil's Reign: Moon Knight (2022) 1, inédits)

Prix : 16€