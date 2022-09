[Review VF] Serial

Serial est la nouvelle série de Terry Moore publiée par Delcourt, et regroupée en un seul tome. Elle est centrée sur le personnage de Zoé, découvert dans la série Rachel Rising, dont Serial peut être considérée comme un spin-off.

L’album contient une histoire de tueur en série, ou plutôt de tueuse en série. Nous voyons en effet une femme s’en prendre à des hommes ayant des tendances pédophiles. Le premier meurtre de notre comics est celui du mari d’une très bonne amie de Zoé, que la tueuse va aussi tuer la considérant comme complice. Zoé décide alors de la tuer pour venger sa copine. Serial nous raconte donc cette chasse, avec bien sûr la police qui se mêle à tout ça.

La question que l’on peut se poser est s'il est nécessaire d’avoir lu Rachel Rising pour lire cet album, ou même Cinq Ans où Zoé apparaît aussi. Pas nécessairement. En fait, tout ce qu’il faut savoir est résumé au dos de l’album. Et finalement, la seule chose à retenir est que Zoé est une adulte coincée dans un corps d’une fillette de 10 ans, car un démon la possédait, ce qui explique qu’elle n’a pas peur de la violence. A la lecture de l’album, cette particularité n’est d’ailleurs pas tant utilisée que ça.

Terry Moore est un auteur de talent, et il prouve à nouveau toute sa maîtrise de la narration. La lecture est agréable, et l’album se lit d’une traite. Le récit est parfois très violent, et très dur par ses thèmes, la pédophilie et le meurtre. Pourtant, Moore reste fidèle à lui-même, et n’hésite pas à donner un ton parfois léger et humoristique par le biais de son personnage principal. Son scénario est aussi bien ficelé, et bien construit, et tout s’enchaîne logiquement.

Le dessin nous propose un excellent noir et blanc, avec un très bon sens de la mise en scène. Beaucoup de passages se font sans une ligne de texte, sans poser de problème de compréhension. Il est intéressant de voir l’évolution du trait de Moore qui est aujourd’hui totalement maîtrisé. Le style est ici plutôt cinématographique, avec l’utilisation de poncifs du genre, auxquels se rajoute la touche Terry Moore qui donne tout son charme à l’album.

Au final, ce tome est un régal dont les fans de Terry Moore se délecteront. Cependant, l’histoire reste un peu secondaire par rapport à ce qu’a pu produire l’auteur. Si vous voulez découvrir son travail, il serait peut-être plus intéressant de s’orienter vers d’autres de ses séries, comme Strangers in Paradise, ou même Rachel Rising. Et si vous voulez une série moins longue, Motor Girl est un excellent récit complet. Serial n’en reste pas moins une très bonne histoire et un thriller captivant.