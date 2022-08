[Sorties Comics] Mercredi 17 Aout

Panini Comics

Cavan Scott, Georges Jeanty, Ario Anindito



Qui pourra capturer Lourna Dee ? Les Nihil ont lâché une terrible menace sur les Jedi, et Avar Kriss est bien décidé à livrer Lourna Dee à la justice, mais Stellan Gios et le Conseil Jedi sont-ils du même avis ? Par ailleurs, la vérité sur Sskeer est dévoilée… et pourrait remettre en cause la République !

(Contient les épisodes US High Republic (2021) 11-15 et Eye of the Storm 1-2, inédits)

Prix : 22€