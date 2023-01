Les meilleures lectures pour MDCU sur Spider-man

À moins que vous ne viviez dans une grotte, vous savez que 2022 ce sont les 60 ans de notre Super-héros malchanceux préféré : Spider-Man ! Pour célébrer cet anniversaire MDCU vous propose de revenir sur les lectures sur l’homme araignée qui ont marqué chaque membre du staff. Cela pourra être un numéro, un arc ou même un run, et si vous voulez accéder à la fiche sur le site, cliquez directement sur le nom du comics.

Adrien

Synopsis :

Peter Parker est un adolescent de quinze ans, très doué en classe mais martyrisé par certains de ses camarades. Depuis qu'il a perdu ses parents, il vit avec son oncle Ben et sa Tante May . Lors d'une visite avec sa classe dans les entreprises Osborn, une araignée génétiquement modifiée mord Peter. Il acquiert des pouvoirs extraordinaires, mais il apprend dans la douleur que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Ainsi naît Spider-Man !

Notre avis :

Quand j'étais petit, je farfouillais avec mon père chez les bouquinistes pour trouver quelques Strange ou autres revues de comics. Je me souviens notamment d'un Strange relié que j'ai lu à en arracher les pages. Il y avait une histoire de Spider-Man , enfin de L'Araignée , un peu quelconque, mais j'adorais les dessins. L'artiste était Mark Bagley.

Des années plus tard, j'ai de l'argent de poche, et un peu plus de sous. Je peux acheter des comics à la presse. Je plonge dans les comics, en lisant surtout les publications Image éditées par Sémic. Cependant, l'envie de relire du Spider-Man se fait ressentir. C'est alors qu'est annoncée une série Ultimate Spider-Man dessinée par... Mark Bagley !

Je me jette sur le premier numéro, et je suis loin d'être déçu. Pour ceux qui l'ignorent, l'objectif de l'univers Ultimate était de se libérer du poids de la continuité, et de raconter depuis le début les aventures des super-héros Marvel, en commençant par le plus iconique : Spider-Man.

En conséquent, Peter Parker est un lycéen lambda, qui se retrouve du jour au lendemain avec des pouvoirs. Brian Michael Bendis, très bon à l'époque, prend son temps pour raconter cette histoire. Il trouve un ton très humain, et nous offre un récit agréable à lire. Le plus fort, c'est que l'équipe artistique des débuts reste longtemps sur la série, ce qui permet de maintenir une cohérence et une qualité sur la durée.

Les vrais début de Spider-Man datent des années 60, et souffrent de la lourdeur de la narration de cette période. Les relire aujourd'hui est un exercice particulier, puisqu'il faut se remettre un peu dans la peau du lecteur de l'époque. Ultimate Spider-Man permet de gommer ça. La vie de Peter Parker est actualisée aux standards d'aujourd'hui.

La série s'inspire tout de même beaucoup de l'univers classique, mais ajoute suffisamment de différence pour plaire à tout le monde. Bien que la logique des comics rattrape l'univers Ultimate, avec des crossovers et finalement l'absorption par l'univers classique, Ultimate Spider-Man reste assez préservée.

Panini propose d'ailleurs en ce moment l'intégralité de la série en quatre Omnibus. Il y en a un cinquième qui arrive bientôt, mais il contient principalement des séries dérivées (dont certaines de qualité). Cette série a été pour moi une porte d'entrée dans l'univers Marvel, et elle reste peut-être encore le meilleur moyen de découvrir Spider-Man .

Uraphire

Synopsis :

Spider-Man est confronté à un nouvel et terrible ennemi, le sanguinaire Morlun qui n'a pour seul but que de le tuer ! Cet énième adversaire est d'autant plus inquiétant que Morlun semble invulnérable et capable de détecter le Tisseur même lorsqu'il n'est pas en costume. C'est le début d'un affrontement qui va pousser Peter Parker dans ses derniers retranchements, et lui faire découvrir de nouvelles choses sur ses pouvoirs.

Notre avis :

Il y a beaucoup de récits sur Spider-Man qu’on peut qualifier de must-have/d’immanquables, pour ma part celui qui m’aura le plus marqué a été le 1er arc du run J. Michael Straczynski qui mérite son appellation de Must-have. L’auteur dès ses débuts n’hésite pas à modifier ce qu’on sait de Spider-Man , notamment en proposant une origine plus mystique à ses pouvoirs, qui apporte de nouvelles possibilités au personnage sans modifier ses aventures passées. J. Michael Straczynski écrit un Peter Parker plus mature et passionnant à suivre. Il aborde des thématiques inédites, qui n’hésitent pas à chambouler l’univers de Spider-Man .

Cet arc est aussi mémorable pour l’introduction de Morlun qui n’a jamais été aussi dangereux que dans cette histoire. Les affrontements sont intenses et jamais la tension n’aura été aussi efficace que dans cet arc où on craint pour la vie de Spider-Man . Il ne faut pas non plus oublier John Romita Jr qui propose une de ses meilleures prestations (bien meilleure que ses dessins plus récents). Il rend les combats dynamiques et met en valeur les acrobaties de Spider-Man .

Au final, cet arc marquera le début d’un run qui aura rendu le personnage adulte et à le faire évoluer. Tout simplement un immanquable.

Jeff

Synopsis :

Le Docteur Octopus a vaincu Spider-Man et a pris sa place. Il est convaincu que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, mais il pense surtout qu'il est un meilleur Spider-Man que Peter Parker : il lui est... supérieur !

Notre avis :

De temps à autre dans les comics, il y a un numéro qui sort du lot. Le genre de numéro qui vous fait vous dire après lecture qu'il y aurait "un avant et un après". C'est le cas avec Spider-Man 700. Dan Slott, en charge de l'univers depuis un bon moment à cette époque, avait bien déclaré que, dans un sens, cela allait être la fin de Spider-Man . Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas exagéré : l'esprit de Peter Parker meurt et Otto Octovius est à présent aux commandes du corps de L'Araignée : The Superior Spider-Man est né. Le titre est donc la suite de cet évènement tragique et suit les aventures d'un Octopus qui décide de poursuivre le combat de Parker. Un titre osé basé sur une certaine facilité scénaristique qui n'en reste pas moins assez dingue tant sur le fond que sur la forme. Côté histoire, c'est fun et rafraîchissant. Slott maîtrise son sujet et met en avant une bonne dose de surprises. L'auteur prend plaisir avec son "nouveau jouet" et cela se voit. La partie graphique est bonne et parfaitement accessible.

The_Crusader

Synopsis :

Peter Parker est marié à Mary Jane Watson et il est heureux. Mais le douloureux souvenir de son premier amour, Gwen Stacy , demeure. À l'occasion de la Saint-Valentin, Peter se remémore son combat contre le Bouffon Vert qui a coûté la vie à sa bien-aimée...

Notre avis :

En un peu plus de 60 ans d'existence, l'histoire du Tisseur a connu un grand nombre de chapitres qui sont essentiels à la compréhension du personnage. La mort de Gwen est un de ces moments-clé pour L'Araignée mais aussi pour le lecteur. Spider-Man : Bleu est à lire après, lorsque Peter, comme à chaque Saint-Valentin, se remémore ses souvenirs de son premier amour : Gwen Stacy . Le récit de la rencontre des personnages qui nous ont tant marqué : MJ, Gwen, Peter, Harry, Flash,... Réimaginé par Jeph Loeb et Tim Sale (également à l'orgine d'Un Long Halloween), qui utilisent le fil narratif du triangle amoureux entre Peter, Gwen et MJ tout au long des numéros, et en soupoudrant à chaque numéro un aspect particulier de la vie de Spider-Man via ses ennemis : le Bouffon Vert, le Rhino , le Lézard...

Une aventure qui se suit sans peine, démontrant que Loeb comprend ce que fait une bonne histoire pour le Tisseur mais également pour Peter, appuyé par le trait de Sale, qui est certes stylisé, mais reste abordable pour tous, par sa simplicité et son efficacité. Sans parler du travail de Steve Buccellato qui donne, avec son travail des couleurs, cette atmosphère si unique à Spider-Man : Bleu, mélangeant nostalgie et mélancolie.

Cyrille

Synopsis :

Kraven le Chasseur a traqué tous les animaux de la création. Pourtant, une proie lui échappe encore et toujours : Spider-Man ! Bien décidé à prouver qu'il est le plus grand chasseur de tous les temps, Kraven va endosser le costume du héros et usurper son identité après l'avoir envoyé six pieds sous terre.

Notre avis :

Comment dire ? Vous pensez que Spider-Man est pour les enfants ? Alors c'est que vous n'avez jamais lu cette histoire. J.M. Dematteis nous sort une histoire sombre, crade qui emmène Peter dans ses retranchements. Pas besoin d'un ennemi avec des super-pouvoirs, ici on part sur Kraven, un chasseur qui veut en finir avec sa dernière proie, à savoir Spider-Man . On est sur un récit intimiste qui emmène Peter dans un enfer qu'il aurait voulu ne pas connaître. On aura beau dire ce qu'on veut, mais personne n'a vraiment réussi à reproduire cette tension (cf Spencer avec son arc sur Kraven).

De plus, on pose aussi un des évènements marquants pour Mary Jane qui va comprendre qu'être mariée avec Peter va s'avérer plus dur que prévu et l'auteur nous montre leur relation à travers cette épreuve. Niveau dessin, c'est Mike Zeck qui l'accompagne, et on peut dire que ce côté sale, déprimant et de solitude est très bien retranscrit. Assurément une des meilleures histoires mais qui n'est pas réservée à un jeune publique.

Fantasioud

Synopsis :

Peter tente d'élucider le mystère entourant le décès de l'un des ses étudiants tandis que Félicia reprend le costume de Black Cat pour enquêter sur la disparation d'une de ses amies. Leurs enquêtes respectives vont les mener sur une seule et même piste, l'occasion pour eux de reformer le duo qui va être témoin cette fois-ci de l'enfer de la cupidité de l'homme !

Notre avis :

Je le confesse, c'est l'une des histoires de Spider-Man qui m'a le plus marqué et je ne pensais pas, en ces 6 chapitres, y trouver de l'amusement, de l'aversion, de l'horreur et de la sensibilité !

Kevin Smith nous livre ici un récit en deux parties, une première assez classique et légère avec une résolution rapide du plot d'origine pour dévoiler néanmoins, une seconde partie toute en noirceur et brutalité. J'ai été très surpris à l'époque de retrouver une telle gravité dans une histoire de Spider-Man . L'auteur choisit ici d'aborder une violence tout à fait réelle dans notre monde mais a l'intelligence de ne pas s'engouffrer dans une certaine perversité lors l'exposition de celle-ci.

Finalement, l'auteur porte toute son attention au personnage de Black Cat, relayant Spider-Man au second plan, afin de nous exposer toutes ses nuances et sa fragilité derrière sa nature indépendante et désinvolte. C'est avec sensibilité que tout se passe dans les dialogues et j'ai été séduit par ce changement de tonalité et de rythme qui s'impose dans la psychologie et le traumatisme.

Le partie graphique apporte beaucoup à l'oeuvre. J'aime cette rondeur qu'il y a dans le trait de Terry Dodson, même si ses personnages féminins ont tendance à être un peu trop sexualisé. Ici il n'en abuse pas et sert remarquablement bien la tonalité du récit. Je trouve que le travail de Lee Loughridge sur les couleurs apporte une identité très soignée de polar à l'ancienne avec l'utilisation d'une palette de couleur assez restreinte mais très bien retranscrite.

C'est un titre Spider-Man où l'on sort de la dimension "Amazing" et héroïque de L'Araignée pour se focaliser sur une histoire ancrée dans une réalité plus sombre et brutale, mais tout autant sensible et pleine d'espoir. Il est évident qu'elle n'est pas destinée aux plus jeunes mais c'est une œuvre accessible que je recommande pour tout fan de Spider-Man mais aussi les non-fans et à tous ceux qui s'en étaient éloigné par son côté naïf et lumineux.

Mmat1986

Synopsis :

Spider-Man, Batman. Deux tragédies terriblement similaires, deux héros si différents... Aujourd'hui, ils font équipe pour affronter deux de leurs plus féroces adversaires : le Joker , prince du crime, et Carnage, le symbiote serial killer ! Spider-Man & Batman face à leurs peurs, leurs angoisses, enfouies dans les ténèbres des... "esprits dérangés".

Notre avis :

Alors moi, je vais vous parler d’un crossover assez injustement oublié ou peu connu : « Spider-Man hors-série N°1 : Spider-Man et Batman : esprits dérangés » écrit en 1995. Cette histoire est écrite par J.M. Dematteis (oui, le même qui écrivit « la dernière chasse de Kraven » et Mark Bagley aux dessins.

Alors, pourquoi avoir choisi cette histoire ?

Au détour d’un scénario très simple : Spider-man et Batman s’unissent pour capturer Le Joker et Carnage rencontrés lors d’un transfert durant un programme visant à les rendre « sains d’esprit » …

Ce récit, très sombre et mélancolique, va mettre à nu la fragilité des deux héros, l’histoire s’ouvre, après une citation de Goethe, sur le cauchemar de Peter Parker et Bruce Wayne . Dès l’intro du récit, Dematteis vous montre que les héros que vous admirez sont des enfants détruits, qui en l’espace d’une nuit, sont morts comme leurs chers disparus, mais cette nuit fatidique les a obligés à devenir trop rapidement des hommes.

Dès lors chacun d’eux a fait le choix d’empêcher qu’un autre ne vive la même atrocité qu’eux.

Mais leurs cauchemars sont également matérialisés sous les sinistres traits de ce que la société fait de pire ! deux immondes tueurs en série sadiques, Le Joker qui se considère comme l’artiste de la mort et Carnage le symbiote extra-terrestre à l’âme bien plus noire que le vide spatial.

Ce récit a une résonnance particulière également en rapport à l’actualité. On ne cesse de voir au JT des faits divers effroyables et des coupables dont on minimise les actes avec des « oui mais si ils ont fait ça ce n’est pas parce que ce sont des monstres mais parce qu’ils ont vécus des situations monstrueuses ! »

bah ce récit te dit clairement « NON ! c’est une excuse honteuse, fausse et lâche ! ».

Alors certes, ce n’est pas la « meilleure lecture » mais elle est efficace, ne demande pas de grosse connaissance des deux univers mais est écrite efficacement bien que trop courte pour être véritablement bien développée et superbement illustrée.

Voilà pour les immanquables de Spider-Man pour la team MDCU. Et vous ? Quelle est votre lecture préférée ?