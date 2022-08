Frank Miller Presents propose une preview pour ses futurs comics

Quelques mois après avoir annoncé la création de la maison d’édition Frank Miller Presents (Financé grâce aux NFT), les premiers titres de Frank Miller et Dan Didio commencent à arriver dans les comics-shop. Enfin, il faudra encore attendre un peu avant d'avoir le produit final.

L’éditeur sortira un premier numéro nommé Frank Miller Presents: Ashcan Edition, de 32 pages qui contiendra deux histoires de deux projets à venir. La première histoire, Ronin II servira de récapitulatif du premier Ronin, toujours scénarisé par Frank Miller, et dessinée par Philip Tan (Spawn) et Daniel Henriques. La seconde histoire sera un aperçu du projet Ancient Enemies écrit par Dan DiDio, avec Danilo Beyruth (Deadpool v Gambit ) et Alex Sinclair aux dessins. Ce numéro contiendra aussi d’autres previews de futurs comics à venir.

Le numéro sera disponible à partir du 17 août pour 1 dollar, et ne sera pas disponible en numérique.