Frank Miller lance sa maison d'édition

Frank Miller revient au comics en lançant sa propre maison d'édition, avec l'aide de Dan DiDio. Le créateur d'oeuvres cultes comme The Dark Knight Returns, 300, Sin City et autres en sera le président et rédacteur-en-chef. DiDio, ancien éditeur chez DC Comics auprès de Jim Lee, reprendra ce poste pour le compte de Miller. La maison d'édition se nommera sobrement Frank Miller Presents.

L'objectif est de produire deux à quatre titres par an. Ceux-ci seront basés sur d'anciennes créations de Miller ou de nouveaux projets. Par exemple, il est prévu Sin City 1858, un western situé dans le monde de Sin City. Il y aura aussi Ronin Book Two, une mini-série de 6 chapitres qui continuera la première de 1983. D'autres titres sont prévus comme Pandora et Ancient Enemies, mais aucun nom d'artiste n'a pour le moment été donné pour travailler sur tous ces projets.