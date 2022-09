[Dossier] Justice League: Des New 52 Ã  leur Mort: Introduction

Depuis quelques mois, le titre Justice League s’est arrêté à son numéro 75 dans un titre très équivoque Death of the Justice League. Même si on se doute que ses membres vont revenir à la vie (car bon la mort chez les Super-héros, c’est surfait), ça ne marque pas moins la fin d’un cycle, car c’est la première fois en 11 ans qu’il n’y aura plus de titre régulier pour la Justice League pendant plusieurs mois. L’autre raison aussi, c’est la fin de cette version de l’équipe lancée en 2011 avec le reboot des New 52. Geoff Johns avait réintroduit le classique Big Seven, un roster qui n’a pas tant varié que ça pendant des années. Mais est-ce vraiment le cas ?

Pour vérifier cela, MDCU a décidé de revisiter les grandes périodes de cette équipe depuis les New 52 jusqu’au dernier run en date. On reviendra sur les faits marquants de chaque période, en analysant ses points forts et faibles, et quel bilan en tirer.

Pour cette rétrospective, nous allons nous intéresser au titre principal Justice League et non à ses dérivés (qui peut toujours faire l’objet d’un autre dossier si vous êtes intéressés). Nous allons découper ce dossier en 5 parties s’intéressant aux 5 périodes les plus importantes pour l’équipe réparties comme ceci :



1-Période New 52/Geoff Johns

2-Période DC Rebirh/Bryan Hitch & Priest

3-Période New Justice/Scott Snyder & co

4-Période Fin DC Rebirth/Guest Stars

5-Période Infinite Frontier/Brian Michael Bendis



Le dossier sera donc divisé en 5 parties qui viendront au fur et à mesure (si tout va bien, le dossier devra être entièrement sorti avant l’arrivée d’un nouveau titre Justice League). J'espère que ce voyage à travers le temps vous plaira !