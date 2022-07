[Review VF] Undiscovered Country tome 3

La série Undiscovered Country arrive à son troisième tome, toujours chez Delcourt, et nos héros arrivent dans une nouvelle zone ! Vous pouvez retrouver les critiques du tome 1 et du tome 2 sur MDCU.

L’histoire se passe aux Etats-Unis, isolés du monde. Alors que le reste du globe est en proie à un virus, un groupe de personnages se retrouvent dans cette chère Amérique à devoir trouver un antidote. Pour cela, ils réalisent la spirale : ils doivent visiter chaque zone du pays pour déterminer laquelle est la meilleure. Pour le moment, chaque tome est consacré à une zone, ce qui permet de renouveler l’intérêt. Cette fois-ci, ils débarquent dans la zone Possibilité. Dans celle-ci se sont réfugiés les artistes, les créateurs, pensant que la culture est le plus important dans un pays, et que les Etats-Unis avait conquis le monde grâce à elle.

Le scénario ne va pas chercher très loin, car la quête confiée à notre groupe est de réaliser un chef d’œuvre américain. Dans la zone, les habitants ont fabriqué des moteurs des possibles. Ce sont des machines qui permettent de donner vie à leurs créations. Cependant, ces dernières se sont rebellées, et suite à une guerre, ont tué tous les humains. Comme pour le tome précédent, tout le récit repart sur de nouvelles bases. Il s’agit de la principale qualité de la série, de nous proposer à chaque fois de nouvelles idées, et de nouveaux concepts. Le revers de la médaille est une narration parfois un peu trop poussive, avec beaucoup de texte pour expliquer les nouveautés.

Ce tome permet de nous montrer un aperçu de la culture américaine, de la plus vieille à la plus récente. Les auteurs, Scott Snyder et Charles Soule, nous proposent ainsi une réflexion sur ce qu’est la culture américaine. Elle n’est en revanche pas très poussée, ce qui est bien dommage. Nous avons l’impression de survoler le sujet, alors que des choses très intéressantes auraient pu être dites. Ce n’est clairement pas la direction que choisissent les auteurs, nous proposant plus une aventure en s’inspirant de personnages issus de la culture américaine. La culture est en effet très concrète ici, puisque créée par un moteur des possibles. Il s'agit principalement de personnages ou d'engins, laissant de côté les arts plus conceptuels.

Ce tome est du coup moins surprenant, et peut-être mois riche que le précédent. Les flashbacks s’intéressent à deux des personnages, mais nous donnent beaucoup moins d’éléments de compréhension de l'intrigue que précédemment. Il y a un aspect très fonctionnel dans ce comics qui est un peu dérangeant. L’idée de base est souvent bonne, mais le déroulé des évènements semblent un peu mécanique. Les dialogues paraissent forcés, et il est difficile de s’attacher aux personnages. Le fonctionnement du moteur des possibles est très étrange, et sa puissance est sous-exploitée, car justement, il y a un risque de “casser” le plan scénaristique.

Pourtant, malgré ces défauts, la lecture donne envie de découvrir la prochaine zone, et de voir comment tout cela va se terminer. Ces problèmes ne sont d’ailleurs pas nouveau, si vous avez accroché au deux premiers tomes, celui-là est dans la parfaite lignée, même s’il est un peu moins original. Les dessins de Giuseppe Camuncoli sont toujours aussi sympa. Ses designs de personnages sont plutôt bien trouvés, avec une mention particulière pour son diable de la croisée des chemins. Le dessin est d’ailleurs bien mis en valeur avec un carnet de croquis et une galerie de couvertures.