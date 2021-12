[Review VF] Undiscovered Country tome 2

Undiscovered Country est une série réalisée par trois noms connus des comics : Scott Snyder (American Vampire, Batman Metal, Justice League) et Charles Soule (Daredevil, La Mort de Wolverine , Star Wars) pour le scénario et Giuseppe Camuncoli (Spider-Man) pour le dessin. Vous pouvez retrouver la critique du premier tome sur MDCU.

Dans le premier album se déoulant dans le futur, nous découvrions un monde nouveau en proie à une pandémie, alors que les Etats-Unis sont complètement isolés du reste du monde depuis 30 ans. Un groupe de personnes parvient alors à s'y introduire afin de trouver un remède, mais la mission se révèle un peu plus délicate que prévu. Nos protagonistes débarquent en effet dans la zone nommée Destinée, où la violence et le chacun pour soi sont très présents. Ce tome 2 commence avec un flashback de 21 ans dans le passé, et qui nous donne des éléments pour mieux comprendre ce pays si particulier.

Comme les Etats-Unis perdaient leurs valeurs, ils ont décidé de se recentrer dessus. Cependant, comme chacun priorise ces valeurs comme il le ressent, il a été décider de divisé le pays en 13 zones, chaque zone se consacrant à une facette des Etats-Unis : destinée, unité, conquête, capital, etc. Notre groupe de héros se retrouve à devoir faire la Spirale, c’est-à-dire traverser ces 13 zones pour dire laquelle leur parait la mieux réussie. Dans le premier tome, il débarquait dans Destinée, et dans ce deuxième il arrive dans Unité.

Unité est très différente de Destinée. Dans cette zone, la technologie règne. La texture de tout ce qui compose la zone est blanche et malléable par la pensée, en tout cas pour ceux qui sont connectés à Unité, que l’on peut associer à un gros ordinateur. La représentation est celle du progrès technologique des Etats-Unis, souvent à la pointe des dernières inovations. La zone est donc à l’opposé de ce qui a été vu à Destinée : l’émulation fait place à la compétition, et tout semble paradisiaque. Mais vous vous doutez que tout ça est un peu trop parfait.

Snyder et Soule continuent d’explorer leur réflexion sur les Etats-Unis. Ce tome, comme le précédent, s’attarde donc sur leurs idées, et est encore plutôt bavard. L’univers étant intéressant, son originalité et sa découverte rendent la lecture finalement passionnante. Le principal défaut est que le récit, tout comme la réflexion, est très centré sur les Etats-Unis. Il faut apprécier un minimum le pays, et être sensible à leur mentalité, pour vraiment apprécier le livre. Ne vous attendez pas non plus à un comics philosophique, la réflexion reste assez superficielle, et manque parfois de recul. Le récit avance en fonction des idées des auteurs, et le tout n’est pas forcément subtil ni très cohérent.

De toute manière, toute cette introspection sur les Etats-Unis sert surtout d’inspiration pour les auteurs. Elle donne une ligne à suivre. A côté de cela, on remarque surtout que le scénario avance plutôt convenablement, avec son lot de révélations, tout en gardant une grande part de mystère. A la fin de l’album, l’envie est grande de vouloir continuer afin d'en savoir plus, mais aussi et surtout pour découvrir la prochaine zone. Le dessin de Camuncoli est toujours maîtrisé, et participe à l’ambiance. Son style parfois un peu angulaire est reconnaissable, et ses planches sont bien faites et rythmées. L’album se termine avec quelques bonus qui le mettent à l’honneur : quelques croquis et des couvertures.