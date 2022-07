[Review VF] The Crow : Memento Mori

La review du jour est un titre proposé par Vestron. Il s'agit de The Crow : Memento Mori. Le récit principal est écrit par Roberto Recchini et est dessiné par Werther Dell'Edera. Il est sorti le 27 mai pour 16.95 euros.

Entièrement réalisé par des artistes et auteurs italiens, cet album apporte une sensibilité européenne à l’univers sombre créé par James O’Barr.



« Dans les rues de Rome, David est devenu le nouveau Corbeau, en quête de vengeance après avoir été tué avec sa petite amie lors d’une attaque terroriste… »



Contient également plusieurs histores courtes tirées de la mythologie The Crow.

J'aimerais pouvoir dire que je suis mort sur le coup, mais ce n'est pas le cas... J'ai eu le temps de me vider de mon sang dans d'atroces souffrances... et de voir ces monstres s'enfuir sans être inquiétés.

Un titre un peu plus dans la lignée du titre originel par rapport au dernier titre Vestron sorti, The Crow : Curare, qui prenait clairement le lecteur à contrepied tant l'ambiance et l'approche étaient différentes. Cette fois, on remet la vengeance au centre des débats et on redonne un côté "justice aveugle" / "bras vengeur qui s'abat sans concession sur les crapules de l'histoire". On ne retrouve pas forcément la poésie et la sincérité de James O'Barr mais on gagne en violence sur certaines cases qui possèdent un côté "brut" bien plus prononcé. Le tout offre, comme tout bon récit The Crow, un bon défouloir dans un univers réaliste aux nombreuses touches gothiques.

Jesus ressuscita après trois jours, un seul me suffit... Tout va plus vite de nos jours, vous l'ignoriez ?

Pour ce qui est du dessin et de la colorisation, ils participent énormément à l'ambiance générale du titre. Les traits possèdent un côté plus "brut" que le titre originel et offre une certaine force aux scènes plus violentes. Le design des personnages est à saluer avec, en tête, le personnage féminin principal (et dont nous allons taire l'identité pour éviter tout hypothétique spoiler). Au final, malgré la dimension fantastique du récit, nous avons une approche plutôt réaliste avec un univers urbain, réaliste et un petit sombre/crade un peu comme le Joker le Nolan. Le tout ne vaut pas l'approche de l'artiste originel O'Barr mais nous restons face à du bon travail.

En bonus, vous trouverez d'autres mini-récits ainsi que quelques dessins.