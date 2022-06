[Sorties Comics] Mercredi 29 Juin

Delcourt



Pas de note

Retrouvez MARJORIE LIU (scénariste) et SANA TAKEDA (illustratrice) dans ce nouvel opus de cette saga d'heroic fantasy multi-récompensée aux Eisner, Hugo, Harvey et British Fantasy Awards.



La guerre a englouti le monde et Maika en est l'épicentre. Alors qu'elle et ses amis sont aux prises avec les conséquences de leurs actions, des secrets enfouis depuis longtemps et des retrouvailles pourtant très attendues menacent de tout changer. De plus, les jours heureux de l'enfance de Kippa et Maika sont dévoilés !

Prix : 16.5€