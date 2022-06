[Review VF] Les Tortues Ninja : Soul's Winter

La review du jour est un titre proposé par l'éditeur Vestron. Il s'agit de Les Tortues Ninja : Soul's Winter. L'équipe créative est composée de Michael Zulli et Stephen Murphy. Il est sorti le 29 avril pour 16.95 euros.



Récit initiatique à l’ambiance onirique noire et obsédante, Soul’s Winter suit le parcours de quatre étranges créatures lancées par leur mentor dans un combat qui l’oppose à son rival. Lorsque l’une d’elle est grièvement blessée par l’ennemi, sa némésis veut l’aider à éviter la mort… et réveille une mystérieuse entité.



Après le trash et grotesque Bodycount de Simon Bisley et Kevin Eastman, et Lovecraft Infestation où les Tortues Ninja se frottaient à l’horreur cosmique, voici la singulière vision de Michael Zulli, qui réinvente les TMNT pour un conte sombre inattendu, baignée de poésie gothique.



Cet album contient également trois histoires courtes des Tortues Ninja par Michael Zulli.

Mes fils, vous devez vous réveiller... Un combat nous attend !

Vestron a très souvent proposé des oeuvres pour le moins originales. D'ailleurs, les deux premiers titres de l'éditeur mettant en avant les plus célèbres des tortues ne vont absolument pas me contredire puisque nous nous retrouvions face à un titre 100% baston avec Bodycount et un autre qui avait une dimension horrifique certaine avec Lovecraft : Infestation (oui, difficile d'imaginer autre chose avec un titre de livre traduisible par "nombre de victimes" pour l'un, et mettant en avant HP Lovecraft pour l'autre). Pour ce troisième titre, c'est la même chose. Nous sommes à nouveau face à une oeuvre mettant en avant les Tortues mais, cette fois encore, avec une approche très différente. Oubliez les pizzas et les nunchakus. Ils sont remplacés par un récit plus "brut" dans lequel rituels et magie noire sont très présents, donnant au récit une ambiance noire particulièrement onirique. Ne vous attendez d'ailleurs pas à retrouver les tortues telles que vous les connaissez non plus. Leur personnalité n'est pas développée et leur nom n'est pas proposé une fois. De manière générale, on notera d'ailleurs que le titre est extrêmement avare en dialogue.

En somme, une lecture intriguante, différente et peut-être une bonne option pour les fans et les complétistes mais un titre qui n'est pas le plus accessible du lot et qui n'est, en aucun cas, une bonne porte d'entrée pour l'univers des Tortues.

Ma très chère et douce bête ! J'arrive ! La désolation arrive !

La partie graphique est tout aussi surprenante. Les dessins et la colorisation accompagnent parfaitement l'ambiance voulue par le scénario quitte à provoquer une rupture brutale avec tout ce que nous avons pu voir jusque-là dans l'univers des Tortues. C'est sombre, inattenu, presque provocateur et terriblement perturbant. Une description qui colle tout autant au caracter design des personnages. Après tout, que Splinter, qui est un rat, possède un côté crade/sombre n'a rien de choquant. Mais que les Tortues tiennent plus de l'invocation de cauchemar que du ninja est déjà plus surprenant. On dirait bien presque que seul le mot "mutant" a été retenu dans Teenage Mutant Ninja Turtles. Même le côté... "tortue" ne s'impose pas comme une évidence. A ce titre, la cover est plus que révélatrice de ce qui vous attend et devrait vous permettre de vous faire une idée du titre avant l'achat.