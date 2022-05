[Review VF] Le Manoir de Chartwell

Le Manoir de Chartwell est un comics un peu particulier, issu de la scène underground, et racontant une partie de la vie de son auteur, Glenn Head.

Glenn Head est un auteur de comics indépendant méconnu en France. Il découvre les BD underground dans son enfance, accroche, et décide de s’y orienter. Il dessine ensuite pour des fanzines, mais aussi dans des publications comme le Wall Street Journal et autres. Il travaillera pour Weirdo, pour l’une de ses sources d’inspiration, Robert Crumb. Bref, sa carrière s’étend sur plusieurs décennies et est très riche, mais ce n’est pas le sujet de cet album paru chez Delcourt.

En effet, l’histoire qu’il nous raconte commence en 1971, Head a alors 13 ans, et comme ses résultats à l’école ne semblent pas à la hauteur, ses parents décident de l’envoyer dans un pensionnat, le Manoir de Chartwell. Il y passe un an, mais très rapidement, quelque chose de louche a l’air de s’y tramer. Le directeur de l’école, Terry Lynch, crée des relations malsaines et perverses avec les enfants. Il se veut très proche d’eux. Même lorsqu’il inflige des sévices corporels, il va les réconforter. Le gars est un pédophile, et profite de la faiblesse et de la naïveté des enfants dont il a la charge.

Head se sert de son album comme d’un exutoire. C’est un ouvrage qu’il voulait écrire depuis de longues années, et qu’il a enfin achevé. Sa façon se raconter est très personnelle, il nous donne ses ressentiments. C’est parfois naïf, ou maladroit, mais du coup terriblement réaliste. Comme il vient de la scène underground qui ose montrer des choses parfois trash, il ne se censure pas, mais ne va jamais dans les excès. Certains passages sont assez durs à lire. L’album nous fait vraiment entrer intimement dans le traumatisme qu’il a vécu.

Après le passage au Manoir, le récit fait un bond en avant, et Head a désormais 17 ans. L’histoire est derrière lui, mais il ne l’a pas oublié pour autant. Il nous montre par exemple la réaction, et surtout le déni de sa mère. Elle refuse la culpabilité de l’avoir amener là-bas, et ne veut pas comprendre ce qu’il a subi. Son père est totalement aveugle à sa douleur. Head se retrouve seul, et cherche du réconfort dans l’alcool et la masturbation.

Le récit par la suite nous montre différentes époques. L’arrivée du SIDA alors qu’il a des relations avec des prostitués sans protection, les alcooliques anonymes pour se sortir de la boisson, et toujours le déni des parents. Pour remonter la pente, il va travailler son traumatisme notamment en écrivant cet album. Il va revoir d’anciens camarades qu’il a rencontrés à Chartwell, et qui semblent avoir encore moins bien tournés que lui. Et régulièrement, les actualités lui rappellent ce qu’il a subi, notamment par le procès de Lynch.

L’album illustre parfaitement la spirale dans laquelle se retrouve son auteur, sans solution, à ne pas avoir le choix que de vivre avec. Le récit est très dur, mais très vrai. Et au final, le travail qu’il a su faire pour témoigner de son expérience est incroyable. Pour ce qui est des dessins, ils sont en noir et blanc et un peu cartoon. Le style est très comics underground, il ne plaira pas forcément à tout le monde, mais il est maîtrisé et arrive à nous transmettre les émotions. Certains planches psychédéliques sont vraiment magnifiques.