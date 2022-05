[Sorties Comics] Vendredi 20 Mai

Urban Comics

scénariste : Becky CLOONAN - dessinateur : Travis Moore

Après avoir sacrifié sa vie pour sauver le multivers, Diana a parcouru les mondes de l'au-delà, recouvrant progressivement le souvenir de son passé et de la super-héroïne qu'elle a été. Refusant le repos et la place qui lui était promise aux côtés des dieux de l'Olympe, elle décide de revenir à la vie et de reprendre du service sur Terre. Mais alors que le monde entier fête avec allégresse le retour de l'Amazone, Diana sent qu'elle n'est plus tout à fait la même, et qu'un nouveau danger menace...

Contenu vo : Wonder Woman #780-784 + Annual #1 + extrait de Wonder Woman 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular #1 (2021)

Prix : 20€