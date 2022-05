Umbrella Academy S3 : premier trailer !

Alors que se déroulait un combat de catch historique, 43 enfants dotés de pouvoirs surprenants voient le jour un peu partout à travers le monde. Sir Reginald Hargreeves, un inventeur richissime, recherche et adopte sept de ces enfants dans le but de sauver le monde. Les enfants grandissent et accumulent les exploits au sein de l'Umbrella Academy. Pourtant le groupe finit par être dissous. Plusieurs années plus tard, les membres se retrouvent pour l'enterrement de leur père adoptif. Au même moment survient une menace pour la planète.