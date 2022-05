Après le teaser, The Boys se dévoile deux semaines avant sa sortie sur la plateforme de straming d'Amazon. De quoi avoir un peu plus de détails sur l'histoire de cette troisième saison.

Au programme, des yeux lasers, beacoup de sang, et un Homelander plus dérangé que jamais (si si c'est possible).

The Boys saison 3, est prévu pour le 3 juin sur Amazon Prime Video.