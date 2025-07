Fin de tournage pour The Boys

C'est sur les réseaux sociaux que le créateur de la série TV, Eric Kripke, a révélé la chose. La tournage de la saison 5 de The Boys est à présent terminé. Une nouvelle qui sous-entend également que le tournage de la série The Boys au sens large est à présent terminé puisqu'il s'agissait de la dernière saison. Kripke a écrit un joli message sur X pour souligner la chose :

C'est la toute dernière fois que je suis sur ce plateau. Il sera bientôt détruit. C'est doux-amer mais mon plus grand sentiment reste la gratitude. Nous avons les meilleurs acteurs, la meilleure équipe, l'histoire la plus passionnante à écrire, et un élément impossible à prévoir : le bon timing.