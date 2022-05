La fin de DCeased se précise

En février dernier, Tom Taylor avait annoncé l'arrivée d'une troisième mini-série DCeased concluant la saga. Elle a désormais un nom, DCeased: War of the Undead Gods. Il s'agira d'une série mensuelle de 8 numéros dont le premier arrivera le 8 août 2022, ce qui mettra un terme à DCeased en mars 2023.

DCeased: War of the Undead Gods sera toujours scénarisée par Tom Taylor et dessinée par Trevor Hairsine. Elle prendra la suite de la série originale, DCeased, et de sa suite, DCeased: Dead Planet. Elle nous montera le combat des survivants contre un Darkseid zombie. DC annonce des couvertures de Hairsine, Dan Mora, Kael Ngu, Francesco Mattina et Sun Khamunaki. Vous trouverez ci-dessous un premier aperçu.