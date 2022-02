DCeased 3 annoncé par Taylor

Par son compte Twitter, le scénariste et créateur de DCeased, Tom Taylor, a annoncé l'arrivée imminente de sa troisième mini-série. Pour rappel, dans l'univers de DCeased, une version corrompue de l'équation d'anti-vie s'est répandue dans le monde, créant des zombies, et certains héros populaires ont été infectés. La première série date de 2019, et la deuxième de 2020, sans compter les spin-offs. La 3ème série est titrée Deac3d, et sous-titré "Toute histoire a une fin", laissant entendre une conclusion de la saga.