[Sorties Comics] Mercredi 11 Mai

Gerry Duggan, Leah Williams, Pepe Larraz, David Baldeon… Le passé rattrape Emma Frost qui va devoir dévoiler un secret bien gardé du Club des Damnés. Du côté des Enfants de l’Atome, les problèmes apparaissent lorsque le groupe apprend la vraie nature de Carmen. Diablo continue quant à lui d’explorer les règles de Krakoa… (Contient les épisodes US Way of X (2021) 4, Marauders (2019) 22, S.W.O.R.D. (2020) 7, Hellions (2020) 13 et Children of the Atom (2021) 6, inédits)

