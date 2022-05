[Review VF] Marqués tome 2

La série Marqués se conclut dans ce tome 2 paru chez Delcourt. Pour en savoir plus sur le tome 1, je vous invite à aller voir sa critique.

Pour resituer le récit, les Marqués sont en fait des “tatoués”, un ordre de magiciens qui tirent une magie de leurs tatouages. L’intrigue principale du premier tome semble conclue, et on passe désormais à autre chose, même si certains points sont en suspens, notamment l’état de Liza, qui est d’ailleurs quasi-absente de ce tome 2. Une bonne partie de l’album est consacrée à une histoire basée sur La Musique d'Erich Zann, la nouvelle de HP Lovecraft. L’intégration d’éléments d’une autre fiction, mais aussi d’éléments réels puisque Lovecraft y fait une apparition, parait intéressante.

L’idée n’est pas mauvaise en soi, mais l’exécution est un peu ratée, et ressemble plus à de l’opportunité qu’un vrai travail réfléchi. En fait, le récit essaie souvent d’être cool, sans aller beaucoup plus loin. La présence d’Iggy Pop est un clin d’œil sympa, mais un peu vain. L’intrigue nous mène jusqu’à Lovecraft qui joue du violon pour repousser des créatures, comme dans sa nouvelle. Il est condamné à passer l’éternité à jouer, à moins que quelqu’un prenne sa place. Sans issue, l’intrigue va finalement bénéficier d’un deus ex machina, sur le ton de l’humour, mais un peu décevant. La présence même de Lovecraft et de cet hommage ne s’explique pas trop, même si elle rappelle le racisme de l’auteur que l’on oublie parfois.

Le postulat de départ de la série est bon, et l’idée de tirer ses pouvoirs de tatouage est originale, mais elle est très sous-exploitée dans ce deuxième tome. Ce concept doit être illustré 3 ou 4 fois dans tout l’album, c’est dommage. En fait, la série semble être conçue comme une série régulière : plusieurs intrigues sont lancées, et conclues avec certains éléments mis en suspens pour la suite. La narration est assez confuse, et n’est claire sur l’intention de toutes ces courtes histoires. La fin arrive abruptement, conclue la plupart des intrigues, et propose une ouverture pour une hypothétique suite.

Il n’y aura cependant pas de suite à Marqués. Du coup, cette conclusion semble être hâtée, comme si la série avait été annulée en urgence. En revanche, il est possible de voir apparaître une autre série dans le même univers, puisque apparaît dans ce tome 2 Lady Kildare, issue de la série éponyme publiée aussi chez Delcourt. Sa présence est une bonne nouvelle, car ces liens avec l’autre série permettent de mettre un univers en place.

Au niveau des dessins, si vous ne connaissez pas encore le style de Brian Haberlin, je vous invite à y jeter un œil avant d’acheter, car il divise. L’outil informatique est sans nul doute utilisé, et on se demande même si les personnages n’ont pas une modélisation complète en 3D. Le graphisme rappelle un peu les premières séries d’animation diffusées à la TV fin 90 début 2000. Les textures sont aussi plus ou moins grossières, et on passe du plutôt chouette au franchement laid.

Marqués est réalisé par exactement la même équipe que Sonata, avec ses qualités et ses faiblesses. Le genre passe de la SF au fantastique, avec une histoire au ton léger, proche d’un Harry Potter à la cool. Le récit est un peu moins bien construit, car la série n’était peut-être pas prévue d’être limitée. Même si la narration aurait pu être plus travaillée, la lecture reste agréable, et plaira peut-être à des ados pas trop exigeants.