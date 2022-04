La série Batwoman n'aura pas de saison 4

Le parcours de la série TV Batwoman n'aura eu de cesse d'être chaotique et va finalement se terminer de manière assez imprévue, et plus rapide qu'on aurait pu le penser. En effet, la showrunneuse Caroline Dries a annoncé sur Twitter que la chaîne The CW a décidé de ne pas renouveler la série pour une quatrième saison. La troisième, qui s'est achevée en mars après 13 épisodes, sera donc la dernière et la conclusion de la série.

J'ai tout juste appris que Batwoman n'aura pas de saison 4. Je suis déçue, mais pleine de gratitude. Quel honneur d'avoir fait 51 épisodes. Tellement de personnes brillantes et inspirantes ont participé à cette série. Merci aux producteurs, aux acteurs et à l'équipe de production. Merci à vous les fans ! On vous aime.

La nouvelle arrive alors que The CW a seulement renouvelé deux séries de son ArrowVerse pour le moment, The Flash et Superman & Lois. Batwoman était en danger depuis un moment, avec notamment une campagne pour sauver la série et lui offrir une saison 4, qui n'aura finalement pas été entendue.