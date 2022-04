[Sorties Comics] Mercredi 20 Avril

Panini Comics

Chelli Aphra et Luke Skywalker se rendent sur Ktath'atn pour rencontrer la reine de la Citadelle Hurlante. Elle est la seule à pouvoir activer le cristal que possède Aphra et qui contient tous les souvenirs d'un ancien Jedi, une source de connaissances dont Luke a désespérément besoin…

(Contient les épisodes US Star Wars (2015) 31-37, Doctor Aphra (2017) 7-8, Star Wars: The Screaming Citadel (2017) 1 et Star Wars: The Last Jedi – The Storms of Crait (2017) 1, précédemment publiés dans 100% STAR WARS : STAR WARS – LA CITADELLE HURLANTE et 100% STAR WARS : STAR WARS 6)

