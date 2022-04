[Sorties Comics] Mercredi 13 Avril

Panini Comics

Matt Fraction, Stuart Immonen



Le frère d'Odin est de retour… et ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'humanité ! Cul, le Serpent, envoie sur Terre des marteaux qui vont transformer des personnages connus en suppôts du mal. Et quand Sin, la fille de Crâne Rouge, s'en mêle, la situation ne peut qu'empirer !



(Contient les épisodes US Fear Itself: Book of the Skull (2011) 1 et Fear Itself (2011) 1-7, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : FEAR ITSELF)

Prix : 21.99€