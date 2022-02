[Sorties Comics] Mercredi 16 Février

Panini Comics



Charles Soule, Justina Ireland, Luca Pizzari, Ramon Rosanas…



On a promis à Jabba le corps de Han Solo, et quand Boba Fett tarde à le lui ramener, Jabba n'est pas content ! Comment va réagir la créature la plus répugnante de l'univers Star Wars ? Pendant ce temps, la course contre la montre se poursuit pour remettre la main sur le corps du héros.

(Contient les épisodes US War of the Bounty Hunters: Jabba The Hutt, Star Wars (2020) 15-16, Bounty Hunters (2020) 15, War of the Bounty Hunters: 4-Lom & Zuckuss et War of the Bounty Hunters 3, inédits)

Prix : 20.99€