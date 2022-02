[Review VF] Les Seigneurs de la Misère

Bien que cet album se nomme Les Seigneurs de la Misère, il s’inscrit dans la série The Goon, et dans sa continuité. Delcourt continue donc le travail de traduction de l’excellent Eric Powell, ce qui permet d’envisager une suite.

Pour le moment, The Goon était une série composée de 13 albums publiés chez Delcourt, et terminée en 2016. Aux Etats-Unis, elle était éditée par Dark Horse depuis 1998, mais les choses ont changé pour ses 20 ans. Powell l’a récupérée, et l’a mise en publication chez Albatross Funny Books pour avoir plus de contrôle sur sa création. Il a alors lancé une nouvelle série, repartant du premier numéro. Elle est pour le moment inédite en France. Delcourt avait récupéré les droits avec Dark Horse, et des interrogations subsistaient sur l’impact de ce changement américain.

Les doutes ont été dissipés lors de l’arrivée de la première intégrale de The Goon, puisqu’il s’agit de la traduction des albums Dark Horse réédités aux Etats-Unis en intégrale par Albatross. Ce n’est pas étonnant, Delcourt privilégie les échanges avec les auteurs. Les Seigneurs de la Misère est un récit complet qui sert à faire le lien entre la première et la seconde série. Cette publication est donc de bonne augure pour voir arriver chez Delcourt la nouvelle série The Goon.

La nouvelle est rassurante puisque The Goon est une excellente et singulière série. Elle raconte l’histoire d’un mec baraque, le Goon, et son acolyte, Franky. Si elle est avant tout une histoire de gangsters, le fantastique est très marqué puisqu’on y croise zombies, vampires et autres joyeusetés de ce genre. Surtout, la force de la série est son humour, parfois assez noir, mais qui fait souvent mouche. Le retour du personnage est donc plutôt attendu. Dans Les Seigneurs de la Misère, il y a deux récits.

Le premier s’intéresse au personnage de La Diabla. Elle sauve une jeune fille qui a été enlevée au Mexique. L’histoire sert surtout de prétexte pour tenter de nous raconter ses origines. “Tenter”, car plusieurs versions nous sont données. La lecture est agréable, l’ambiance sérieuse, et elle nous permet surtout d’introduire le personnage que l’on revoit dans le second récit qui est le coeur de l’album.

Cette deuxième histoire nous montre la formation d’une équipe de “héros” afin de sauver le monde. Les membres sont choisis pour être des gens pas très recommandables, notamment parce que les chances de survie sont peu élevées. Le tout est intégré dans une mythologie, et leur mission est de combattre une espèce de super-vampire. Le groupe est composé du Goon, de Franky, de La Diabla, de Roscoe, un enfant qui peut se transformer en chien, et d’Atomic Rage, un super-héros pas si super.

Cet album permet de retrouver l’ambiance décontractée et fantastique de la série, avec une bonne dose d’humour, mais pas tant que ça. La galerie de personnages est toujours aussi loufoque et charismatique. Le dessin de Powell est encore très maîtrisé, et se permet des variations en fonction du contexte : les flashbacks seront par exemple en crayonné. C’est un véritable régal pour les yeux.

L’histoire étant complète, elle est très accessible. Si vous n’avez jamais lu de The Goon, vous trouverez ici une histoire très sympa, à la croisée entre Hellboy et Suicide Squad. Il peut s’agir d’un premier pas tout en douceur pour découvrir cet univers. Pour les habitués, le principal mérite de cet album est de nous montrer ce que deviennent The Goon et Franky après la première série, et de nous préparer le terrain pour la suite. L’histoire reste cependant assez secondaire, et un petit bonus comparé à la série principale, bien plus recommandable.