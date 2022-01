[Review VF] Spawn - Renaissance tome 9

Le tome 8 de Spawn contenait le numéro 300 américain de la série, et marquait une étape importante dans cette longue saga. En effet, depuis quelques temps, Al Simmons préparait sa vengeance contre le ciel et l’enfer pour avoir tuer sa femme, mais aussi pour libérer les humains de leur joug. Maintenant, il a son destin entre les mains, et met en place un plan minutieux. La surprise de ce 300ème chapitre est de ne rien conclure, contrairement au 100ème par exemple, mais il va plutôt relancer l’univers de Spawn.

Le tome 9 continue donc l’histoire directement à la suite du précédent. L’explosion produite par Spawn a eu une partie désirée, mais aussi quelques surprises, notamment ce qui va permettre de relancer grandement la série : l’introduction de nouveaux Spawns. La première à vraiment se montrer est par exemple Miss Spawn, mais d’autres sont montrés ou suggérés, par aperçu. Alors que jusque-là la série restait focalisée sur un personnage, et sur une ligne scénaristique principale, elle devient ici plurielle, et s’ouvre à de nombreuses intrigues. La narration s’en trouve en partie chamboulée, avec des chapitres plus courts, et diversifiés, hachant un peu le rythme.

Ce sentiment est renforcé par la publication de back-ups, c’est-à-dire des histoires très courtes, en trois pages, qui cherchent à se focaliser sur un personnage. Cette nouvelle ère de Spawn s’annonce du coup plus riche, mais aussi complexe, que jamais. Certains éléments introduits dans cet album reste encore bien mystérieux et ont tout à révéler. De nouveaux personnages arrivent, et une nouvelle menace se profile. Toute cette richesse donne vraiment l’impression d’un univers nouveau qui se met en place. C’est de toute façon ce que cherche à faire Todd McFarlane, puisqu’on le sait, aux Etats-Unis, plusieurs nouvelles séries dérivées ont été créées, et la franchise Spawn cartonne de nouveau.

Pourtant, malgré ce renouveau, Spawn ne renie pas son passé pour autant. Par exemple, un élément scénaristique revient sur le devant de la scène : le compteur de ses pouvoirs. Si le principe a encore quelques zones d’ombre, il permet en tout cas de faire le lien avec le tout début de la série. Ce compteur étant proche de zéro, Spawn est obligé de ménager un minimum ses pouvoirs, et donc réutilise des armes à feu. Autre élément, si d’anciens personnages avaient déjà fait leur retours récemment, d’autres se joignent de nouveau à la fête, permettant d’exploiter tout cet héritage. Il est plaisant de voir McFarlane essayer de donner une cohérence à sa création.

Si Spawn vous plait, c’est le bon moment pour s’y intéresser. Même si commencer par les intégrales Spawn ou le début de la série Spawn Renaissance serait plus judicieux, ce renouveau de l’univers Spawn n’est pas loin du top des histoires sur le personnage. La série sort de nouveau de sa zone de confort pour nous proposer du neuf. Le récit est complexe de par sa richesse, et malgré quelques maladresses, la lecture donne envie d’en savoir plus.

Spawn, c’est aussi un univers graphique important. Toujours dans cette volonté de mélanger l’ancien et le nouveau, Todd McFarlane nous propose encore plusieurs planches, mais nous avons aussi Philip Tan que l’on avait pas vu depuis plusieurs années, et Jason Shawn Alexander, le dessinateur actuel. Il y a aussi Jerome Opeña et Clayton Crain. Greg Capullo est aussi crédité, mais très peu présent. En fait, chaque artiste a un nombre assez Al éatoire de planches dans l’album, mais celui que l’on voit le plus est probablement Alexander. Tous ces styles, même parfois assez différents, se complètent finalement bien, et permet de proposer quelques planches magnifiques. L’héritage graphique de la série est donc respecté.