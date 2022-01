[Sorties Comics] Mercredi 19 Janvier

Panini Comics



Jim Shooter, Bob Hall, Rick Leonardi…



Un nouveau cap et un nouveau chef. Désormais, c'est la Guêpe qui sera à la tête des Avengers ! Mais suite à l'incarcération de Hank Pym, Janet, Thor, Iron Man et Captain America doivent recruter de nouveaux membres… Miss Hulk, Hawkeye et le Chevalier Noir, bienvenue chez les Avengers !

(Contient les épisodes US Avengers (1963) 217-226 et Annual 11, Marvel Fanfare (1982) 3 (II) et Vision & Scarlet Witch (1982) 1-4, précédemment publiés dans BEST OF MARVEL : LA VISION ET LA SORCIÈRE ROUGE, Les Vengeurs 2, Strange Spécial Origines 229 et inédits)

Prix : 36€