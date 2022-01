[Review VF] From Hell T03 - Édition Couleur

Delcourt vient de terminer sa réédition de From Hell, le chef d’oeuvre d’Alan Moore et Eddie Campbell. Cette version a la particularité d’être colorisée par le dessinateur. Vous trouverez notre avis sur le premier tome sur MDCU.

Le tome 3 est donc le dernier de la série. Le choix de Delcourt est à l’inverse de l’usage : l’éditeur, après l’intégrale, publie l’histoire en 3 tomes. L’explication s’explique peut-être par le format qui est plus grand que la publication précédente, sûrement pour mettre en valeur la colorisation, nouveauté de cette édition. Quoiqu’il en soit, les différents tomes sont très liés entre eux, surtout ce tome 3 qui n’a aucun sans avoir lu les précédents.

Est-il besoin de revenir sur ce qu'est From Hell ? Alan Moore s’est intéressé à Jack l’éventreur, et cette série est le résultat de ses investigations. Forcément, le travail abattu est ahurissant, et sur cette base, l’auteur construit une histoire cohérente, et une explication possible de ces meurtres qui ont eu lieu dans le Londres de la fin du XIXème siècle. Le reproche que l’on entend le plus sur From Hell est l’austérité des dessins en noir et blanc d’Eddie Campbell. Cette version propose donc une vision différente de la série.

Dans l’album d’origine, le dessin en noir et blanc donnait un certain cachet à l’histoire. A mon sens, il faisait écho au style des images des journaux de l’époque. La narration est très cinématique, et un bon travail sur l’époque a été produit, rendant crédible l’histoire. Cependant, le trait est parfois grossier. Toutes ces qualités et défauts sont encore existants, mais est rajoutée une couche de couleurs.

La colorisation choisie est peu marquée, avec des couleurs assez fades, un peu effacées et discrètes. Le changement n’est donc pas radical, et c’est une très bonne chose. L’encrage assez lourd est gardé, la couleur a réellement été rajoutée par-dessus. Le résultat provoque des pages globalement plus claires, plus ouvertes. La couleur est donc une proposition différentes, mais plutôt réussie. En revanche, il est visible qu’elle a été rajoutée en numérique, et dans la lignée du dessin, elle est parfois grossière. Pour dire les choses crûment, on a parfois l’impression que ça a été fait sous Paint.

Les chapitres de From Hell sont assez marqués. Le tome 3 s’ouvre sur le meurtre et le charcutage d’une prostituée. Le sang, qui passe de noir à rouge, permet de donner une autre dimension à la scène, mais ce changement de couleur ne la rend pas forcément plus violente. Le dessinateur a choisi de rajouter des projections de sang qui cachent un peu le dessin. Du coup, la précision de la violence du noir et blanc est atténuée.

Le résultat est donc assez mitigé, mais cette version était peut-être nécessaire pour les réfractaires du noir et blanc. Les deux versions sont deux propositions légèrement différentes, et chacun peut faire son choix en feuilletant les ouvrages. Le fait est que le fond de l’histoire, le travail d’investigation de Moore est toujours impressionnant. Les deux versions ont le même contenu, notamment les notes de Moore qui s’arrêtent sur certaines planches pour expliquer ses sources et son travail. Il est d’ailleurs assez étonnant que le nom d’Alan Moore n’apparaisse pas sur l’album, semblant indiquer que l’auteur n’approuve pas vraiment cette version colorisée. Tout ça n’enlève en rien le génie de cette série qu’il faut lire !