[Review VF] Irrécupérable - Intégrale tome 3

La réédition d'Irrécupérable chez Delcourt touche à sa fin avec cette troisième intégrale. Les deux premiers volumes nous racontaient ce qui se passerait si Superman n'avait pas la force psychologique pour supporter ses pouvoirs et ses responsabilités. Ce Superman du monde d'Irrécupérable se nomme le Plutonien, mais partage la puissance du héros. Mark Waid continue avec cette série son exploration du super-héroïsme, et cette fois, il s'agit de sa propre création.

Irrécupérable nous montre donc le Plutonien, le plus grand des super-héros, qui devient le pire criminel de la Terre. Dès le début de la série, le personnage est fou et tue des milliers de personne juste par défiance. Son équipe de super-héros essaie de comprendre pourquoi, mais surtout de l'arrêter. L'affrontement est difficile, il faut trouver un moyen de contourner la puissance du héros. Les deux premières intégrales nous racontaient ces combats, mais aussi l'imperfection de ses personnages.

La chose la plus intéressante chez Irrecuperable est sans conteste la psychologie de ses personnages. En effet, sur une histoire au début simple, Waid nous propose un récit bien plus travaillé qu'il n'y parait. Un super-héros qui devient un super-vilain, c'est du déjà-vu, mais le scénariste s'amuse à brouiller les pistes entre le bien et le mal, entre le héros et le méchant. Cette troisième intégrale continue à creuser ça.

Le Plutonien est, au début de l'album, prisonnier. Pourtant, c'est un prétendu héros, Qubic, avec l'aide d'un méchant, Modeus, que notre super-héros défaillant va être libéré. Il va alors revenir sur Terre, plus en colère que jamais. Ce tome contient encore une fois son lot de morts et de rebondissements. La série reste un pur comics de super-héros, avec l'introduction de nouveaux personnages, l'arrivée d'entités cosmiques, etc.

Pourtant, Waid pousse l'analyse de son personnage principal encore plus loin, notamment en nous présentant ses parents, ainsi que ses origines et nous dévoile des pans de sa vie. C'est vraiment passionnant à lire, et toutes ces informations arrivent au bon moment dans l'aventure.

Bref, si vous avez lu le début de l'aventure, vous ne serez vraiment pas déçu par cette conclusion, dont l'épilogue permet de boucler la boucle. La série dans sa globalité est une réussite, et mérite votre attention si vous souhaitez autre chose d'une histoire manichéenne de super-héros.

Au niveau des dessins, le style est assez classique, ce qui permet de passer par différents dessinateurs sans que cela choque. L'album se termine avec une histoire courte sur Max Damage qui a aussi un rôle important dans cette troisième intégrale. Enfin, une belle galerie de couverture termine le tome.