[Sorties Comics] Vendredi 03 Décembre

Urban Comics



Pas de note

Une fois par siècle, Mort parcourt la Terre pour mieux comprendre ceux dont elle recueillera les dernières paroles. Sous la forme d'une jeune mortelle nommée Didi, elle se liera tour à tour avec une adolescente, aidera une sans abri de 250 ans à retrouver son cœur perdu et encouragera une jeune étoile montante de la musique luttant pour dévoiler son orientation sexuelle.

Contenu vo : The Absolute Death (Contient A Death Gallery #1, Death Talks about Life #1, Death: The High Cost of Living #1-3, Death: The Time of Your Life #1-3, The Sandman #8 et 20, The Sandman: Endless Nights Special et Vertigo: Winter's Edge #2)

Prix : 29€