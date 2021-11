[Review VF] Transformers : Retour vers le futur

La review du jour est un titre proposé par Vestron. Il s'agit de Transformers : Retour vers le futur. Il est écrit par Cavan Scott et est dessiné par Juan Samu. Il est sorti le 15 octobre pour 17.95 euros.

Tout irait pour le mieux dans toutes les continuités possibles pour Marty McFly et son ami Doc Brown si leur DeLorean à voyager dans le temps n’avait pas attiré l’attention des Transformers, fraîchement débarqués sur Terre en cette belle année 1985 !



Une petite erreur et Marty se retrouve à nouveau plongé dans une aventure folle pour arrêter Megatron et ses Decepticons dans le passé, le présent, et le futur… avec l’aide d’une nouvelle machine temporelle… l’Autobot Gigawatt !

C'est "responsable Tannen", pour toi, banane. T'attends quoi ? L'énergion va pas se conditionner tout seul !

S'il y a bien un type de comics qui est souvent casse-gueule, c'est bien les crossovers. La raison en est finalement assez simple. Non seulement les fans sont impitoyables mais, en plus, il est toujours difficile de mêler les deux univers. Le plus souvent, soit l'un des deux univers n'est pas vraiment à sa place (ou est en retrait) soit les codes différents univers n'est tout simplement pas respecter. Tout cela pour dire qu'il s'agit clairement d'un exercice difficile. Ici, il faut bien avouer que l'équipe créative s'en sort plutôt pas mal. Le premier point fort réside dans le fait que l'on a repris plusieurs scènes de Retour vers le futur mais du point de vue des Transformers. L'idée est bonne car elle permet d'intégrer très facilement les Transformers dans l'univers de Retour vers le futur tout en faisant un clin d'oeil à ces derniers. Dans le même ordre d'idée, c'est également un excellent moyen de caresser les fans dans le sens du poil, de commencer en douceur.

L'autre point fort réside dans le fait que le scénariste sait où il va. Au-delà du clin d'oeil ou de la référence, l'auteur a bien une logique scénaristique derrière chacune des décisions prises. De manière générale, on peut même dire que l'auteur a bien construit son récit. Les pièces sont, tout doucement, mises en place et s'embriquent parfaitement bien lors des différents retournements de situation. Dans le même ordre d'idée, on sait pourquoi les Transformers sont là et ce, dès le début. Tout cela pour dire qu'il y a quand même de bonnes idées et que les deux univers qui n'étaient pas forcément faits pour se rencontrer, se mêlent plutôt bien. Le tout nous donne un titre fun, décomplexé, avec de l'action, de l'humour plutôt bien dosé et des twists sympathiques et des

Au final, vous avez un titre assez complet, qui caresse le fan dans le sens du poil. Si la prise de risque est minime, la volonté de mêler les univers avec une certaine cohérence est palpable. En somme, si vous aimez les deux univers, il n'y a pas de réelle raison de ne pas aimer l'opus proposé par Vestron.

Biff est monté en grade.

Pour ce qui est de la partie graphique, elle est plutôt bonne. On est dans un style qui tend vers l'exagération, vers le cartoonesque. Il est difficile d'affirmer qu'il s'agit de la meilleure approche pour ces deux univers mais il faut également dire que combiner les deux univers était d'ores et déjà une lourde tâche en soi. Et c'est d'autant plus vrai lorsque l'on sait combien de fans surveillent de près les univers en question.

Ici, on reconnait les personnages sans problème avec, en tête, Doc et Marty mais également Tanen ou encore les parents et la soeur. La transformation de la Dolorean en Transformers envoie également du lourd.

La colorisation et les covers sont également de qualité.