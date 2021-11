[Sorties Comics] Mercredi 24 Novembre

Panini Comics



John Byrne, Marv Wolfman, Bill Mantlo



Voici enfin réédités en France les épisodes légendaires des Quatre Fantastiques réalisés par John Byrne ! Sue, Reed, Ben et Johnny y affrontent Fatalis, Annihilus, Terrax ou encore Galactus ! Avec aussi certains épisodes inédits !

(Contient les épisodes US Marvel Team-Up (1972) 61-62, Marvel Two-In-One (1974) 50, Fantastic Four (1961) 209-218, 220-221, 232-260 et Annual 17, Avengers (1963) 233 et The Thing (1983) 2, précédemment publiés dans NOUS SOMMES LES QUATRE FANTASTIQUES, SPIDER-MAN – MARVEL TEAM-UP : L'INTÉGRALE 1977-1978, SPECTACULAR SPIDER-MAN : L'INTÉGRALE 1980, BEST OF MARVEL : FANTASTIC FOUR, LES TRÉSORS DE MARVEL 1, Nova 90-96, 106-116, Album Les Fantastiques 36, Ombrax Saga 249 et inédits)

Prix : 70€