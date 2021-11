[Preview VO] Black Panther #1

Relance du personnage par Ridley et Cabal

Black Panther est de retour ce mercredi dans une toute nouvelle série signée par le duo John Ridley et Juann Cabal. La preview du premier numéro qui lance l'arc "The Long Shadow" a été dévoilée par Marvel, et nous montre un T'Challa menant une équipe d'Avengers, un nouveau cri de guerre : Avengers... Engage !

Les couvertures seront signées Alex Ross pour la regular et Simone Bianchi, Netease, John Romita Jr, et Sam Spratt pour les variantes. Voici le pitch de la série dont ce premier numéro fera 40 pages, au prix, de 4,99 dollars :