Marvel fête les 85 ans de Timely

Avant le Marvel que l'on connait bien à base de Spider-Man , de X-Men ou autres Avengers, il existait Timely Comics, son ancêtre. En 1939 était lancé Marvel Comics #1, renommé Marvel Mystery Comics au #2. Pour célébrer ses 85 ans, Marvel va proposer plusieurs couvertures alternatives. Elles rendront hommage à Captain America Comics, All-Winners Comics et Sub-Mariner Comics, en illustrant Fantastic Four #23 (Elizabeth Torque), Venom #36 (David Yardin) et Incredible Hulk #16 (Jan Bazaldua). Vous trouverez un aperçu ci-dessous.

Deux autres couvertures sont prévues par Paco Medina et Joelle Jones. En addition, l'éditeur va proposer un one-shot le 28 août. Initulé Marvel 85th Anniversary Special, il fera 72 pages avec des histoires écrites par Ryan North, Alan Davi, Christopher Priest, Iman Vellani, Sabir Pirzada, Steve Skroce et Yuji Kaku, et dessinées par Stephen Byrne, Joshua Cassara, Carlo Pagulayan et autres.