Une bande annonce pour Agatha All Along

Après divers reports et changements de nom, la série Agatha All Along a finalement le droit à une bande annonce pour préparer sa sortie dès le 18 septembre. Elle semble prendre directement la suite de Wandavision, Kathryn Hahn reprend le rôle, et on y voit Rio Vidal, le personnage joué par Audrey Plaza. Agatha Harkness est une création de Stan Lee et Jack Kirby apparu dans Fantastic Four #94 vers 1970. Pour un personnage qui n'a jamais du avoir de série de comics qui lui est consacrée, il est étonnant de lui voir une adaptation en série TV !

VOSTF

VF