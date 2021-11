[Review VF] Batman White Knight : Harley Quinn

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Batman White Knight : Harley Quinn. L'histoire est de Katana Collins (qui s'occupe également du scénario) et de Sean Murphy tandis que le dessin est réalisé par Matteo Scalera. Il est sorti le 12 novembre pour 18 euros. Il contient les titres US Batman White Knight presents Harley Quinn #1-6 + 10 pages de Harley Quinn Black White and Red.

Bruce Wayne est toujours enfermé en prison, payant pour ses exactions envers la ville de Gotham et tentant de se racheter aux yeux de ses anciens alliés. Mais il a à présent noué une relation de plus en plus forte avec son ancienne ennemie, l'ex-compagne de Jack Napier , Harleen Quinzel. Jeune maman, celle-ci est contactée par le GCPD pour l'épauler sur une affaire qui va faire remonter à la surface les souvenirs encore vivaces de son passé de criminelle.

- Tes yeux, ta peau... C'est comme si tu étais deux personnes en une seule. - Tu n'as pas idée. Mais tu peux parler. Tu as une face sombre toi aussi. Je le sens.

L'approche de Collins sur Batman White Knight Harley Quinn est assez surprenante et ce, tant dans le bon sens du terme que dans le mauvais. Finalement, on s'éloigne pas mal du but premier de Sean Murphy. Vous allez me dire que le combat Joker / Jack Napier Vs Batman est à présent terminé et c'est un fait. Il est donc normal que l'on s'éloigne du taff de Murphy. Là où cela coince, c'est que l'on s'éloigne également du taff de Murphy au niveau de l'ambiance, de la symbolique, peut-être même en sincérité. Le côté épique en a également pris un coup. Par contre, il est important de noter ici que je ne fais que souligner les différences. Et ces différences n'enlèvent rien au fait que Collins a effectué ici un réel travail d'écriture.

Autre point, le développement des personnages est incroyable et extrêmement intéressant mais grignotte un peu trop le temps qui devrait être alloué au récit pur et dur à savoir l'enquête policière. Cette dernière ne fait pas jeu égal avec l'importance donnée à Quinn ce qui fait que l'intrigue policière, parfois, prend des allures de "simple prétexte" pour aller plus loin dans l'univers de Murphy. D'un autre côté, il est aussi vrai que les lecteurs qui se jetteront sur cet opus voudront avant tout retrouver les personnages de Murphy. La volonté de Collins n'est donc pas entièrement condamnable non plus.

Enfin, à noter également que le titre prend ici une approche plus terre à terre, plus "réaliste". Ceci est notamment dû au fait que Quinn est placée non pas dans le rôle de l'héroïne (ou de l'anti-héroïne) mais dans le rôle de la mère qui se bat avec plusieurs étiquettes. Un excellent point !

- Ce sont des animaux sauvages. - Toi aussi, quand je t'ai rencontré.

Pour ce qui est de la partie graphique, les dessins restent dans la même veine que ce que proposait Murphy. On retrouve donc le design des personnages voire certaines mimiques. Il n'y a pas toujours la même "force" mais cela n'empêche pas d'avoir de sacrées scènes. De manière générale, nous restons très proche de ce qui a été fait par le passé et le tout est largement recevable. Il s'agit d'un bon boulot de la part de Matteo Scalera.

En bonus, vous trouverez la galerie de covers, des pages encrées et des recherches de Sean Murphy.