[Sorties Comics] Mercredi 03 Novembre

Louise Simonson, Walt Simonson, Terry Shoemaker



Nouvelles aventures pour Marvel Girl, Cyclope, le Fauve, Angel et Iceberg, réunis sous le nom de Facteur-X. Angel a perdu ses ailes lors du massacre des Morlocks dans les tunnels de New York. Est-il mûr pour devenir le plus terrible Cavalier d'Apocalypse ?

(Contient les épisodes US X-Factor (1986) 24-35 et Annual 3, et Power Pack (1984) 35, précédemment publiés dans Spidey 110-114, Facteur-X 1-4 et inédit)

