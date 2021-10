[Review VF] Future State Batman Tome 1 - 2024-2025

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Future State Batman Tome 1 - 2024-2025. Le numéro est écrit et dessiné par un collectif d'auteurs. Il est sorti le 24 septembre pour 35 euros. Il contient les titres US Batman/Superman #1-2 ; Future State - The Next Batman #1-4 ; Future State- Robin Eternal #1-2 ; Future State - Harley Quinn #1-2.

Dans un futur possible, Bruce Wayne est mort mais le Batman est toujours vivant et actif. Mais qui est vraiment ce nouveau justicier et quels sont ses liens avec l'une des familles les plus influentes de Gotham ? Et l'ancien Batman est-il vraiment décédé ?

"Tirer à vue" sur tout individu portant un masque.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il serait de bon ton de replacer le titre dans son contexte. Future State est en réalité un futur potentiel de l'univers DC et qui avait déjà été teasé dans Death Metal. Vous allez donc voir ce qu'il advient de nos héros dans un futur plus ou moins proche. Du côté de la France, Urban Comics proposé le tout à travers trois titres : Future State Justice League (qui lui même tiendra en deux numéros), Future State Superman et Future State Batman . Vous l'aurez compris, Future State Justice League contient tout ce qui n'est ni Batman , ni Superman . Pour les intéressés, la review de ce titre est disponible ici.

Concernant Future State Batman , on peut commencer par dire que la logique n'est pas la même que pour Future State Justice League. Dans ce dernier, le fait que le tome soit une sorte de condensé de tout ce qui n'est ni Bat, ni Sup, vous avez parfois un sentiment de continuité (notamment dans les trois premiers numéros) mais cela s'arrête là. Pour le reste, les histoires restent assez indépendantes". Pour Future State Batman , c'est clairement différent. Dans le sens où tout se passe à Gotham City, tous les personnages sont confrontés aux mêmes problèmes, renforçant l'idée de continuité, d'univers partagé. Le point commun entre tous ces titres étant, avant tout, le super-vilain à la tête de Gotham en la personne du Magistrat. Ce point est assez important car on s'éloigne du côté un peu "anthologie" de Future State Justice League pour avoir une histoire "construite" et commune sur plusieurs personnages du Bat-univers.

Le système d'occultation de la Batwing nous cache aux yeux de leurs drones. Contrairement à ta cape rouge.

Après, cette approche du vilain unique a également ses défauts. Le principal réside dans le fait que tous les univers qui composent le Batverse n'ont pas DU TOUT la même ambiance. On passe du titre Batman et Superman (qui est sérieux), à Sirènes (dont le titre est assez significatif), à Batman une fois encore (et donc, un titre à nouveau sérieux). Résultat, il y a un fossé entre les titres et lorsque l'on attaque la lecture de Sirènes, il est difficile d'imaginer qu'ils affrontent les mêmes ennemis que Batman et Superman .

De manière générale, le tout est plutôt bon sans être non plus complètement incroyable. Cette fois, les auteurs ne tombent pas dans le piège de la surenchère et offrent un titre peut-être plus "crédible" et pas forcément futuriste non plus d'ailleurs. Après tout, le gros bouleversement reste la prise de pouvoir du Magistrat. Dans les faits, c'est quelque chose qui peut se passer en quelques semaines / mois à Gotham. Enfin, les bonnes idées sont assez nombreuses avec, en tête, le sérum des faux-visages.

Un premier tome pas incroyable notamment à cause du Next Batman qui n'est pas franchement intéressant. On voit une bonne partie de l'organisation du Magistrate qui chasse tous les personnages costumés. On retiendra surtout Robin Eternal qui propose quelque chose d'intéressant et Batman /Superman qui est un peu au dessus du lot, mais les parties les plus intéressantes seront dans le second tome.

- Tôt ou tard, il paraît que la vengeance soulage. - C'est dans quel film que tu as appris ça ? - "Vengeance".

Pour ce qui est de la partie graphique, la qualité est peut-être moins variable que sur Future State Justice League. De manière générale, tous les dessins sont plutôt bons même si, à titre personnel, j'ai eu ma petite préférence pour le travail fourni par Ben Oliver et Nick Derington. Mais une fois encore, le tout est plutôt bon. Bonne cover.

En bonus, vous trouverez une introduction, la présentation des personnages ainsi que les variant covers (dont certaines valent clairement le détour).