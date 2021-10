[Review VF] Future State Justice League Tome 1 : 2024-2030

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Future State Justice League Tome 1. Le numéro est écrit et dessiné par un collectif d'auteurs. Il est sorti le 24 septembre pour 35 euros. Il contient les titres US Future State - Flash #1-2 + Future State – Teen Titans #1-2 + Future State - Shazam #1-2 + Future State - Aquaman #1-2 + Future State – Justice League #1-2 + Future State – Immortal Wonder Woman #1-2 + Future State – Suicide Squad #1-2.

Bien des années dans le futur, de nouveaux drames ont jalonné la vie des héros DC, et tout ne s'est manifestement pas passé comme prévu pour la plupart d'entre eux. Les Teen Titans se sont séparés et ont perdu toute confiance les uns envers les autres ; Jackson Hyde est le nouveau Aquaman ; Billy Batson n'a plus été vu depuis bien des années ; et Barry Allen doit affronter la pire menace qu'il ait jamais connue : Wally West, l'ancien Kid Flash !

Je retrouverai Wally et je le sauverai de ce qui l'a transformé en monstre.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il serait de bon ton de replacer le titre dans son contexte. Future State est en réalité un futur potentiel de l'univers DC et qui avait déjà été teasé dans Death Metal. Vous allez donc voir ce qu'il advient de nos héros dans un futur plus ou moins proche. Du côté de la France, Urban Comics proposé le tout à travers trois titres : Future State Justice League (qui lui même tiendra en deux numéros), Future State Superman et Future State Batman . Vous l'aurez compris, Future State Justice League contient tout ce qui n'est ni Batman , ni Superman .

Concernant Justice League en lui-même, il se tiendra en deux tomes. Pour le premier, vous avez sept univers de représentés avec, à chaque fois, deux numéros pour raconter l'histoire (vous avez donc un total de quatorze numéros). Les univers sont Flash , Teen Titans, Shazam, Aquaman, La ligue des ténèbres, Nubia et la Suicide Squad. Enfin, on notera également qu'Urban Comics a fait l'effort de proposer les titres par ordre chronologique. Oui, ça a l'air tout con, mais en attendant, ce n'était pas toujours le cas en VO. Ici, vous avez bien les numéros qui "se suivent". Par exemple, vous avez une référence, un clin d'oeil qui montre que Teen Titans se passe clairemant après Flash .

Pour ce qui est du contenu en lui-même, The Flash a le mérite d'être une petite claque. Après, le fait que cela soit le premier numéro n'y est pas totalement étranger non plus. Après tout, on peut penser que le scénariste se lâche, que cela va loin mais finalement, on se rend vite compte que c'était surtout la norme pour Future State. Ce qui aurait pu être un coup d'éclat sur quelque série est un peu noyé dans une masse d'évènements plus sombres les uns que les autres. C'est clairement dommage. Par contre, le tout n'enlève rien à l'impact de certaines scènes ou même à la violence de certains titres. De manière générale, on notera néanmoins que Flash et Aquaman sortent du lot tandis que Nubia est sans doute en-dessous en terme de qualité. Pour certains, on n'aurait pas forcément été contre un troisième numéro d'ailleurs car deux numéros, pour avoir une histoire construite, cela reste léger. C'est parfois expéditif même s'il n'y a rien de catastrophique non plus. De même, la rapidité de certains titres ou évènements font qu'il vaut peut-être être plus concentré que la moyenne car il y a des scènes qui restent assez floues.

Au final, on a donc des histoires que l'on suit avec un certain intérêt même si on aurait clairement pu aller plus loin dans les intrigues, faire plus varié, et surtout apporter une meilleure construction d'ensemble.

Eh bien, tu fais partie de la Justice Squad. Mais je peux t'arracher ça, ainsi que tes pouvoirs plus que je n'ai fait sauter la tête de Batman .

Pour ce qui est de la partie graphique, vous avez du bon et du moins bon. Les dessins de Flash sont assez incroyables. Il est tout bonnement impossible de ne pas se poser quelques instants pour bien scruter le visage de Wally. A l'inverse, les dessins de Nubia sont peut-être en-dessous de la moyenne. Dans tous les cas, on relèvera néanmoins un certain sens du spectable et un effort tant sur la mise en scène que sur le découpage. Côté covers, il y a également de très bonnes choses. Mention spéciale à la variant cover de Flash #1 réalisée par Kaare Andrews qui sort vraiment du lot.

En bonus, vous trouverez les biographies des auteurs ainsi qu'une galerie de covers.