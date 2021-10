[DC FanDome] Des teasers pour Doom Patrol et Stargirl

Et Doom Patrol renouvelé pour une saison 4

Le DC FanDome s'est penché sur ses séries TV et après des coulisses de Superman & Lois et le casting de Supergirl qui revient sur leur expérience avant la fin de la série, c'est Stargirl et Doom Patrol qui ont eu le droit à un teaser vidéo pour la suite de leur saison actuellement diffusée.

Bannie dans une dimension en noir et blanc, Stargirl doit retrouver son chemin et rencontre Doctor Mid-Nite alors que sa famille s'inquiète de sa disparition face à Eclipso. De leur côté, la Doom Patrol poursuit ses aventures hautes en couleur avec une quatrième saison annoncée pour la série HBO Max.