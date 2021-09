[Sorties Comics] Mercredi 22 Septembre

Panini Comics

Donny Cates, Clay Chapman, Ryan Stegman, Garry Brown…



Dylan Brock semble être le seul espoir face à Knull, mais une autre arme se cache peut-être dans les profondeurs de la mythologie Marvel. Pendant ce temps, Captain America et Scream mènent la résistance face aux symbiotes.

(Contient les épisodes US King in Black (2021) 4, King in Black: Captain America (2021) 1, King in Black: Scream (2021) 1, King in Black: Return of the Valkyries (2021) 3, King in Black: Gwenom Vs Carnage (2021) 3 et King in Black: Planet of the Symbiotes (2021) 2-3, inédits)

Prix : 16€