[Review VF] The Terminator 2029-1984 Tome 1

La review du jour est un titre proposé par Vestron. Il s'agit de The Terminator 2029-1984 Tome 1. Le numéro est écrit par Zack Whedon et est dessiné par Andy Macdonald.

Avant que John Connor ne l’envoie dans le passé pour sauver Sarah Connor du T-800, Kyle Reese était un résistant comme les autres, essayant de survivre aux assauts des machines lancées par Skynet contre les humains.



Suivez-le, des champs de batailles de 2029 jusqu’à un monde qu’il n’avait jamais osé imaginer : les rues ensoleillées du Los Angeles de 1984 !



Cet album constitue l’une des suites à l’album Terminator : Le Jour d’Après (logique, puisque celui-ci est le préquel à toute la saga…) avec RoboCop vs. The Terminator, Terminator Tempest et le premier film lui-même…

C'est le truc le plus flippant que j'aie jamais entendu : "Hé mec, c'était un beau combat. Tiens, prends une photo de ma mère".

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il serait de bon ton de placer le comics au sein de la saga cinématographique Terminator. Et une fois n'est pas coutume, pour le coup, ce n'est pas bien compliqué. Comme le stipule le synopsis, vous êtes ici face à un comics Terminator qui se passe uniquement dans le futur, avant-même que John Connor n'envoie Kyle Reese dans le passé. Pour être plus précis, nous assistons même à la première rencontre entre John Connor et un T800 (qui viennent d'être mis en service) Niveau scénario, il n'y aura donc aucun problème de compréhension. Bien sûr, vaut mieux connaître le premier film dans les grandes lignes mais ce n'est pas une obligation non plus.

Cet opus est surprenant à plus d'un titre. Dans un sens, il est assez difficile de détailler le récit sans spoiler la fin que l'on ne voit pas forcément venir. Nous allons donc éviter de prendre cette direction. On se contentera de dire que d'un côté, le titre est assez fidèle à l'oeuvre d'origine mais qu'il s'en écarte également sur plusieurs points (toujours d'un point de vue purement scénaristique). Par contre, l'ambiance Terminator est, quant à elle, bien présente. Il y a une violence, un côté "brute" et il y a une certaine tension qui se dégage de certaines scènes. Dans le même ordre d'idée, le rythme est bon avec une bonne gestion des scènes d'action et des scènes plus posées. Même chose côté dialogues qui permettent, entre autre, de s'attacher très vite aux différents personnages.

J'ai juré à tout le monde qu'on serait en sécurité. Ils m'ont fait confiance.

Pour ce qui est de la partie graphique, le travail proposé est plus que bon. Les visages des personnages ainsi que les machines, T800 en tête, sont particulièrement bien réussis. Le dessinateur a un sens du détail qui pousse le comics dans la bonne direction. Ajoutez à cela une mise en scène soigné et vous avez une partie graphique très efficace. La cover principale est également de qualité.

En bonus, vous trouverez une illustration d'Andy MacDonald ainsi que des travaux d'essais et autres croquis.