[Review VF] Godzilla : Rage across time

La review du jour est un titre proposé par Vestron. Il s'agit de Godzilla : Rage across time. Le numéro est écrit et dessiné par un collectif d'auteurs. Il est sorti le 25 juin pour 16.95 euros.

- Vise entre les yeux. - Les découper en morceaux suffira.

Le principe du livre ressemble un petit peu à Evil Dead 2 : Vengeance, Ash se les fait tous (review disponible ici) dans le sens où l'opus met en avant plusieurs histoires qui tournent autour d'un même principe. Dans Evil Dead, il s'agissait de voir Ash affronter, tour à tour, des personnages horrifiques connus. Dans Godzilla : Rage across time, et comme le sous-entend le titre, l'idée est de voir Godzilla à différentes époques. On découvrira donc le monstre à l'époque du Japon féodal mais également à l'époque des dinosaures ou encore de la Grèce Antique (et de la mythologie grèque au sens large puisque nous y retrouvons Zeus et toute la troupe). A ce titre, les histoires sont très différentes les unes des autres et offrent finalement, un possible point de départ pour découvrir le monstre. Chaque histoire à ses codes et ses spécificités et on est plutôt agréablement surpris du rendu final. Bien sûr, le nombre de pages est limité. Les scénarios vont donc à l'essentiel et les retournements de situation se comptent sur les doigts de la main. Néanmoins, malgré ce côté "vite fait bien fait", on prend néanmoins plaisir à suivre les différentes aventures du monstre.

- Mon Dieu... - C'est plutôt le contraire, Gilder.

Pour ce qui est de la partie graphique, il est assez difficile de donner des vérités générales dans le sens où l'équipe artistique change à chaque histoire. On notera néanmoins que le tout est de qualité. Mention spéciale au tout premier dessinateur puisqu'il réalise des dessins qui font penser à d'anciens dessins asiatiques. Une approche très intelligente dans le sens où elle se passe au Japon en 1274. D'ailleurs, il adaptera également son style en conséquence lorsque l'intrigue revient dans le présent le temps d'une petite planche.

En bonus, vous trouverez une préface de trois pages de Nicolas Jeantet, spécialiste de Godzilla et auteur de l'ouvrage de référence Godzilla : Ere Showa ainsi que des illustrations de Bob Eggleton. Deux bonus qui sauront sans doute ravir les fans du plus célèbre des monstres japonais.