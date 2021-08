[Review VF] Evil Dead 2 Vengeance : Ash se les fait tous !

La review du jour est un titre proposé par Vestron. Il s'agit du comics Evil Dead 2 Vengeance : Ash se les fait tous !. Le titre est composé des récits Ash Vs Jack l'éventreur (écrit par Georgia Ball et dessiné par Francis Mauriy), Ash Vs Dracula (écrit par Scott Peterson et dessiné par Horacio Domingues et Yvel Guichet), Ash Vs Les Martiens (écrit par Ty Templeton et dessiné par Eduardo Vienna) et Ash Vs Hitler (écrit par Ian Edington et dessiné par Larry Watts). Il est sorti le 28 mai pour 16.95 euros.

Expédiés en enfer pour leurs actes abominables, les damnées attendaient leur heure pour revenir se venger des mortels.

Il est difficile de faire une critique générale de cette oeuvre dans le sens où il s'agit en réalité de quatre récits distincts. Pour autant, le principe de chacune de ces histoires est bien le même : faire revenir un personnage réel ou de fiction à la dimension horrifique afin de le placer sur le chemin d'Ash. Ainsi, nous avons donc Ash qui affronte tour à tour Jack l'éventreur, Dracula, les martiens et Hitler. Le principe est plutôt cool, assez délirant et colle plutôt bien à l'univers d'Ash.

Bien sûr, avec un tel format, il ne faut pas s'attendre à du lourd en terme de scénario. Le premier à un côté "quelle étrange coïncidence" tandis que d'autres manquent de construction. Un point qui revient également concernant la notion d'évolution. Difficile de se dire que le récit avance lorsqu'il n'y a que deux décors. Et bien sûr, à l'inverse, difficile de placer Ash aux quatre coins du monde en si peu de pages.

Au final, les récits se lisent plutôt bien et on prend du plaisir à suivre les différents affrontements. Il y a quelques références ci et là et, la plupart du temps, les codes d'Evil Dead sont bien repris (avec la première histoire en tête). De son côté, la quatrième histoire mettant en avant Hitler (la seule histoire qui fait revenir à la vie une personne "réelle" donc) est totalement WTF. Il s'agit sans doute de la cerise sur le gâteau concernant Evil Dead 2 : Vengance qui est, de manière générale, une bonne surprise. Il faut juste se laisser aller et ne pas chercher la petite bête et autres facilités scénaristiques.

"Groovy". Dis, je suis une bille en histoire mais j'ai du mal à croire qu'on disait ça au XIXème siècle.

Pour ce qui est de la partie graphique, c'est un peu pareil. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Néanmoins, on notera tout de même que non seulement tous les dessins de qualité mais, en plus, ils sont tous très différents les uns des autres. On peut avoir une approche très moderne ou, à l'inverse un style qui tend franchement vers le crayonné pour un rendu final assez incroyable. Le premier sort un petit peu du lot mais il s'agit d'un avis purement subjectif. Dans les faits, il n'y a rien qui le rend meilleur des autres. Enfin, la colorisation et les covers sont également de qualité.