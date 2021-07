Gunslinger Spawn se dévoile pour son lancement en octobre

Équipe créative et premières infos au menu

L'univers partagé de Spawn est enfin lancé et alors que King Spawn débute dans quelques semaines, l'équipe créative et les premières informations concernant l'ongoing Gunslinger Spawn sont désormais connues. Todd McFarlane sera accompagné par Ales Kot à l'écriture pendant que Philip Tan, Kevin Keane et Brett Booth se partageront la partie artistique, au moins pour ce numéro 1, Booth fournissant également la couverture.

Chaque artiste sera chargé d'illustrer une histoire qui se déroulera à des périodes différentes retraçant le voyage à travers les époques de ce personnage bicentenaire. Du Far-West à 2021, Gunslinger aura fort à faire et nul doute que des éléments introduits dans son passé auront des répercussions dans le présent.

Gunslinger Spawn #1 débarquera le 6 octobre 2021 pour $5.99 et marquera une étape supplémentaire dans le développement de la franchise Spawn, avant le lancement du titre d'équipe The Scorched en fin d'année.